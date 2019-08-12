13 августа в Казани жители шести районов на день останутся без света

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-12T10:57:50+03:00

Отключения связаны с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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В этот вторник с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе по адресам: ул.Большая Красная, 36, ул.Касаткина, 25, ул.Лобачевского, 11, 12, 15, 16, ул.Карла Маркса, 31, 29, 36.

А с 8.00 до 20.00 света не будет в Кировском районе: ул.Ново-Светлая, в домах с 2 по 35, ул.Окольная, 1, 3.

На это же время он погаснет в Московском районе по адресам: ул.Блюхера, 4, ул.Бондаренко, 23, 25, 27, 29, 29а, ул.Воровского, 21, пр.Ибрагимова, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, ул.Короленко, 19, 21, 23, ул.Черноморская, 11, пр.Ямашева 9, 17, 17/1, 17/2.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 электричество пропадет в Ново-Савиновском районе по адресам: пр.Фатыха Амирхана, 21, ул.Меридианная, 30, пр.Ямашева, 43, 45, 61, 65.

А также в Приволжском районе: ул.Авангардная, 88, 90/48, ул.Братьев Касимовых, 16, 18, ул.Хусаина Мавлютова, 8/20, 10, 14, 24, 24а, Оренбургский тракт, 138, 138б, 138в, ул.Поперечно-Авангардная, 9, ул.Сафиуллина, 18, 24; в частных домах по улицам: 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, 2-я Рубежная, 2-й Рубежный переулок, 2-я Прибрежная, 3-я Рубежная, 4-я Поперечно-Давликеевская, 4-я Рубежная, 5-я Давликеевская, 5-я Рубежная, Башкирская, Борисковская, Глазунова, Горийская, Десятидворная, Задорожная, Запорожская, Землемерная, Левоприбрежная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Пожарная, Семидворная, Техническая, Тихорецкая, Тульская, Цветочная, в СНТ «Дулкын» и «Труженик».

В этот же день с 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе: ул.Даурская, 36, 40, 38, 38б, ул.Карбышева, 7, 36/2, ул.Латышских Стрелков, 2а, 3, ул.Джаудата Файзи, 2а, а также в домах поселка Радужный по улицам: Загоскина, Райская, Тенишева, Коринфского, Хлебникова.

ИСТОЧНИК KP.RU