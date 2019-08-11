В Чувашии пьяный мужчина за рулем автомобиля насмерть сбил 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-11T16:22:48+03:00

После он сбежал с места ДТП, но был задержан в течение часа

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В субботу, 10 августа, на автодороге М7 в Козловском районе Чувашии произошло смертельное ДТП. В 21.50 автомобиль “Лада 2107” совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая возрващалась домой с подругой. В результате аварии пешеход погибла до проезда “скорой”.

Водитель легковушки с места аварии поспешил скрыться. Однако полицейским удалось в течение часа установить его личность и задержать.

За рулем “семерки” находился 49-летний мужчина, который в начале 2019 года был лишен права управления автомобилем. Кроме того, на момент ДТП он был пьян.

- Обстоятельства произошедшего уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU