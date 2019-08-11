2019-08-11T10:04:55+03:00
Общество

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Курбан-байрамом

Президент республики также принял участие в праздничной молитве
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с одним из главных мусульманских праздников Курбан-байрамом. Глава региона пожелал людям мира, добра и помощи Всевышнего во всех их благих начинаниях.

Кроме того, он напомнил татарстанцам, что Курбан-байрам – это время духовного искупления, братского единения и благих свершений.

- В Татарстане, являющемся общим домом для представителей многих национальностей и вероисповеданий, Курбан-байрам является одним из почитаемых и повсеместно отмечаемых праздников. Благодаря совместным усилиям, направленным на укрепление традиционных ценностей, мы создаём условия для полноценного развития личности, - отметил Минниханов.

Также глава Татарстаан принял участие в праздничной молитве в Галеевской мечети. Намаз там провёл муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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