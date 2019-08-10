2019-08-10T10:46:17+03:00
Происшествия

В татарстанском аэропорту «Бегишево» произошла жесткая посадка самолета

Воздушное судно было учебное, никто из экипажа не пострадал
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ptproc.ruФото: ptproc.ru
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В татарстанском аэропорту «Бегишево» жесткую посадку совершил самолет Санкт-Петербургского Университета гражданской авиации «Diamond 42 NG». На борту двухместного воздушного судна находились инструктор и курсант. Никто не пострадал. Полет был учебным.

Проблемы начались, когда шасси самолета коснулось взлетно-посадочной полосы – разрушилась пневматика основного левого колеса.

- Это одно локальное сквозное повреждение в виде потертости покрышки с разрывами звездообразного вида внутреннего слоя покрышки. По факту жесткой посадки самолета проводится проверка, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Известно, что перед вылетом самолет был исправен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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