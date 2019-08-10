В татарстанском аэропорту «Бегишево» произошла жесткая посадка самолета
В татарстанском аэропорту «Бегишево» жесткую посадку совершил самолет Санкт-Петербургского Университета гражданской авиации «Diamond 42 NG». На борту двухместного воздушного судна находились инструктор и курсант. Никто не пострадал. Полет был учебным.
Проблемы начались, когда шасси самолета коснулось взлетно-посадочной полосы – разрушилась пневматика основного левого колеса.
- Это одно локальное сквозное повреждение в виде потертости покрышки с разрывами звездообразного вида внутреннего слоя покрышки. По факту жесткой посадки самолета проводится проверка, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Известно, что перед вылетом самолет был исправен.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»