Казанец оставил свою машину в автомойке, а нашел на штрафстоянке
В начале июля этого года в полицию Казани обратился мужчина с заявлением об угоне. Вот только его машина оказалась не в руках преступников, а на штрафстоянке.
Дело в том, что автовладелец оставил свою «ласточку» в автомойке вечером, а придя туда утром ее не обнаружил.
Зато ночью до него машину нашли полицейские на улице Чишмяле. По всем признакам она побывала в ДТП. Вот автомобиль без водителя и отправили на штрафстоянку.
После заявления автовладельца по факту угона было возбуждено уголовное дело. Полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его 8 августа в Зеленодольском районе Татарстана. Им оказался 26-летний сотрудник той самой автомойки.
- В настоящее время молодой человек отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU