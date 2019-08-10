2019-08-10T11:00:53+03:00
Происшествия

Казанец оставил свою машину в автомойке, а нашел на штрафстоянке

Пропажа автомобиля произошла в начале июля, а угонщика нашли лишь в августе
Олег ЛУГОВОЙ
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Угонщиком оказался сотрудник автомойки.Угонщиком оказался сотрудник автомойки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале июля этого года в полицию Казани обратился мужчина с заявлением об угоне. Вот только его машина оказалась не в руках преступников, а на штрафстоянке.

Дело в том, что автовладелец оставил свою «ласточку» в автомойке вечером, а придя туда утром ее не обнаружил.

Зато ночью до него машину нашли полицейские на улице Чишмяле. По всем признакам она побывала в ДТП. Вот автомобиль без водителя и отправили на штрафстоянку.

После заявления автовладельца по факту угона было возбуждено уголовное дело. Полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его 8 августа в Зеленодольском районе Татарстана. Им оказался 26-летний сотрудник той самой автомойки.

- В настоящее время молодой человек отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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