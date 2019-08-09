День города-2019 в Йошкар-Оле: на празднике приготовят самый большой в Марий Эл чак-чак и эскимо
В субботу, 10 августа, в Йошкар-Оле с размахом отметят 435-летие города. Жителей и гостей столицы Марий Эл ждут десятки различных мероприятий. Однако в 16.00 на Патриаршей площади произойдет, пожалуй, самое необычное из них. Там состоится презентация самых больших в республике чак-чака и эскимо.
Отметим, что самый большой чак-чак в России был приготовлен в Казани в честь Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Весило это лакомство 4 тонны.
Фото: instagram.com/damirfattakhov
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ИСТОЧНИК KP.RU