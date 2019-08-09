В Чебоксарах экс-заведующая детсадом похитила из бюджета города 700 тысяч рублей и отделалась штрафом всего в 150 тысяч

СЕГОДНЯ 19:03 2019-08-09T19:03:45+03:00

Правда, данный приговор пока не вступил в свою законную силу

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Служебный подлог и мошенничество – в этом признали виновной бывшую заведующую одноо из детсадов Чебоксар.

Как было доказано в суде, с 2014 по 2017 года, находясь в указанной должности, женщина умудрилась фиктивно трудоустроить в возглавляемое ею дошкольное учреждение своего зятя, свата, а также дочь одной из подчиненных.

Заведующая подделывала табели учета рабочего времени и подавала их в централизованную бухгалтерию. Так что на якобы работающих в детсаду людей приходила зарплата. В итоге городскому бюджету был причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

- В итоге суд приговорил экс-заведующую детсадом к штрафу в 150 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU