В Чебоксарах экс-заведующая детсадом похитила из бюджета города 700 тысяч рублей и отделалась штрафом всего в 150 тысяч
Служебный подлог и мошенничество – в этом признали виновной бывшую заведующую одноо из детсадов Чебоксар.
Как было доказано в суде, с 2014 по 2017 года, находясь в указанной должности, женщина умудрилась фиктивно трудоустроить в возглавляемое ею дошкольное учреждение своего зятя, свата, а также дочь одной из подчиненных.
Заведующая подделывала табели учета рабочего времени и подавала их в централизованную бухгалтерию. Так что на якобы работающих в детсаду людей приходила зарплата. В итоге городскому бюджету был причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.
- В итоге суд приговорил экс-заведующую детсадом к штрафу в 150 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU