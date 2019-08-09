2019-08-09T17:30:40+03:00
Общество

Татарстанец хотел спастись от паводка с помощью свалки из битых ртутных ламп

Ущерб, причиненный им природе, оценили в более чем 2,8 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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В ходе очередного вертолетного облета специалисты Минэкологии Татарстана обнаружили на территории Альметьевска нелегальную свалку площадью 3 386 квадратных метров. Она появилась на частном земельном участке.

Среди линолеума и битумной кровли там было немало битых ртутных ламп. Владелец земли наивно объяснил происхождение свалки тем, что хотел за счет мусора поднять участок и тем спасти его от паводка.

В результате чего, как подсчитали татарстанские экологи, ущерб, причиненный природе жителем Альметьевска, превысил 2,8 миллиона рублей.

- В отношении мужчины составлен протокол по административной статье «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», - сообщили в Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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