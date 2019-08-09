Организаторы WorldSkills-2019 в Казани купят средства от комаров за 83,6 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-09T15:07:41+03:00

Они помогут бороться с насекомыми в комнатах, где будут жить участники мирового чемпионата

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Организаторы чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019 в Казани потратят 83,6 тысяч рублей на покупку средства от комаров - пластины. Они помогут бороться с насекомыми в комнатах Деревни Универсиады, где будут проживать участники соревнований. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель тендера должен быть приобрести и доставить 3,8 тысяч упаковок средства от комаров, в каждой из который будет по 10 пластин. Исполнитель тендера будет определен 14 августа.

Напомним, чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU