Казанский вертолетный завод за год сократил почти 10% своих сотрудников

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-09T14:49:40+03:00

Согласно отчету за первый квартал, на предприятии трудятся 5,6 тысячи человек

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Если в марте 2018 года на казанском вертолетном заводе (КВЗ) работали 5,9 тысячи человек, то сейчас эта цифра снизилась до 5 638. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет предприятия за первый квартал 2019 года.

Так, КВЗ сократил 9,8% своих работников. Однако, меньше стал и фонд заработной платы. За первые три месяца текущего года он составил 707,46 миллиона рублей, тогда как в 2018 году он находился на отметке в 737,69 миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU