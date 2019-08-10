В Новочебоксарске установят 1,3 километра пешеходных заборов за 2,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-10T13:16:24+03:00

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Администрация Чебоксар выделила более 2,4 миллиона рублей на покупку 1,3 километра пешеходных заборов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Ограждения появятся на шести участках. Так, 490 метров забора появится на улице Пионерская, 200 метров – на улице 10 Пятилетки, 66 метров – на улице Советской, 188 метров – на тротуаре вдоль улицы Набережной, 64 метра – на улице Солнечной, 318 метров – на улице Строителей в местах несанкционированных переходов.

Победитель тендера будет выявлен посредством аукциона 20 августа. Ограждения он установит в течение месяца со дня подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU