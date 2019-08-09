2019-08-09T19:44:31+03:00
Общество

Минтранс Чувашии купит три новых «безрогих» троллейбуса за 47,3 миллиона рублей

На автономном ходу они смогут проезжать не менее 10 километров
Алина ГАБДУЛИНА
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Победитель тендера будет выбран посредством аукциона 27 августа текущего годаПобедитель тендера будет выбран посредством аукциона 27 августа текущего годаФото: Алексей КОТМЫШЕВ
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Минтранс Чувашии готов купить три троллейбуса с автономным ходом за 47,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Деньги на это уже выделены из бюджета республики.

Каждый троллейбус должен вмещать в себя до 80 человек и иметь 28 посадочных мест. Кроме того, техника должна быть оснащена электродвигателем мощностью не менее 115 кВт, боковыми зеркалами с электроподогревом и гелевыми или никель-кадмиевыми аккумуляторами.

Кузов троллейбусов будет иметь антикоррозийное и шумопоглощающее покрытие. Лобовое стекло – трехслойное.

На автономном ходу троллейбусы должны проезжать не менее 10 километров. После, полностью заряжаться они будут не более часа.

Победитель тендера будет выбран посредством аукциона 27 августа текущего года. Троллейбусы должны быть доставлены в республику в течение 60 дней с момента подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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