В Аксубаевском районе прошел зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-09T10:33:12+03:00

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Провел семинар Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин. Участниками семинара стали главы районов и сельских поселений, руководители личных подсобных хозяйств и семейных ферм, представители фермерских ассоциаций, потребительских обществ и сельхозкооперативов из 11 районов республики. Это уже второй подобный семинар по поддержке ЛПХ из запланированных в августе этого года, первый состоялся в Тюлячинском районе. В ближайшее время встречи с фермерами также пройдут в Зеленодольском и Тукаевском районах. В целом же зональные семинары-совещания по повышению деловой активности сельчан в республике стали традиционными и проводятся с 2010 года дважды в год.

В этом году встречи с руководителями ЛПХ и КФХ проходят в новом формате «живого общения», без докладов и большого количества цифр. У каждого находящегося в зале есть возможность задать свой вопрос или поднять актуальную проблему, решить которую зачастую можно прямо «на месте», поскольку на семинарах присутствуют руководители профильных министерств и ведомств, представители банковской сферы, главы муниципалитетов.

Кроме того, по словам Фарида Мухаметшина, данный формат общения как нельзя лучше позволяет обменяться опытом, познакомиться с лучшими практиками организации и ведения хозяйства, реализуемыми в республике.

Перед началом заседания участники зонального совещания побывали в селах Старое Ильдеряково и Чувашское Енорускино, где пообщались с «самозанятыми» сельчанами.

Итоги работы фермерских хозяйств детально обсудили в рамках пленарного заседания. Рост валовой сельхозпродукции за первое полугодие этого года составил 2%, общая стоимость произведенной сельхозпродукции составила 93,1 млрд. рублей.

Открывая совещание, Фарид Мухаметшин отметил, что сегодня боле половины объема сельхозпродукции республики приходится на фермерские хозяйства и частные подворья.

Среди наиболее важных проблем обустройства села глава парламента республики обозначил занятость сельского населения и обеспечение высокой доходности сельского труда. У сельчан должна быть работа, и это зависит не только от них самих, но и от активности руководителей поселений, считает Председатель Государственного Совета.

- В республике есть прекрасно работающие главы муниципалитетов, которые добились высоких результатов, поддерживая деловую активность населения, - подчеркнул Фарид Мухаметшин, - включение сельчан в работу по месту жительства – приоритетная задача на сегодня.

За последние 20 лет численность сельского населения снизилась более чем на 100 тысяч человек, и составляет сейчас 900 тысяч человек.

- Нас беспокоит, что сельское население уменьшается, стареет, - отметил глава парламента республики, - значит, нужно искать новые пути решения этой проблемы и активизировать уже начатую работу - развивать сельский бизнес, фермерство, содействовать «самозанятости» через гранты, государственную поддержку.

Речь, по словам Фарида Мухаметшина, идет не только и даже не столько о продовольственной безопасности республики, сколько о сохранении традиций и национальной культуры, сельского уклада жизни. Ведь именно на селе лучше всего сохраняется родной язык и обычаи многонационального народа республики.

Как отметил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов, ежегодно на поддержку малых форм направляется более 2 млрд рублей из федерального и республиканского бюджета, в том числе почти 1,4 млрд рублей составляет грантовая поддержка и 566 млн рублей - субсидии ЛПХ. К прошлому году, по словам Марата Ахметова, поддержка выросла более чем на полмиллиарда рублей.

Среди наиболее популярных – программы по субсидированию ЛПХ на сохранение коров, строительство мини-ферм, приобретение нетелей и птицы. За 5 лет построено свыше 1800 мини-ферм, в том числе 257 в этом году.

Одним из важных инструментов сохранения живности на подворье является арендная плата за паевые земли, считает глава профильного министерства. Рекомендуемый ее размер - 750 руб/га. Марат Ахметов настойчиво попросил всех руководителей муниципалитетов обратить на это внимание. Приоритетным на ближайшие годы глава профильного министерства назвал развитие сельхозкооперативов.

Вопросов из зала было задано сегодня много. Речь шла о получении субсидий на разведение птицы и крупного рогатого скота, переводе земель из одной категории в другую, доступности кредитов для сельского бизнеса, уборке мусора, обеспечении чистой питьевой водой, удержании молодых специалистов на селе. Сельчане даже предложили создать школу с сельскохозяйственным уклоном, чтобы с детства приучать детей к крестьянскому труду. Все вопросы, заданные сегодня, депутаты, профильные министерства и ведомства, Совет муниципальных образований взяли в работу и уже на следующей серии подобных встреч по ним будут даны ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU