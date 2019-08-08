Власти Казани хотят построить в центре города новый жилой микрорайон с исламским культурным центром

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-08T16:20:51+03:00

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В центре Казани может появиться новый жилой микрорайон. Проект планировки территории, ограниченной улицами Роторная, Хади Такташ, Нурсултана Назарбаева и проспектом Универсиады, опубликован в электронном сборнике документов мэрии города.

На 136,8 гектарах земли разместятся 8 многоквартирных домов, общежитие со спортивным комплексом, гостиница, кинотеатр, детский сад, поликлиника, многофункциональный комплекс исламского культурного центра и подземная парковка.

Согласно документам, в проекте планировки заложено строительство автомобильных эстакад на перекрестках Назарбаева-Павлюхина, Роторная-Павлюхина и Роторная-проспект Универсиады. Кроме того через железную дорогу на Хади Такташе построят путепровод, а на улице Павлюхина – подземные пешеходные переходы.

Фото: сборник электронный документов мэрии Казани

Фото: сборник электронный документов мэрии Казани

Фото: сборник электронный документов мэрии Казани

ИСТОЧНИК KP.RU