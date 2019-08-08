2019-08-08T16:20:51+03:00
Общество

Власти Казани хотят построить в центре города новый жилой микрорайон с исламским культурным центром

Проект планировки ограничен улицами Роторная, Хади Такташ, Нурсултана Назарбаева и проспектом Универсиады [схема]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На 136,8 гектарах земли разместятся 8 многоквартирных домовНа 136,8 гектарах земли разместятся 8 многоквартирных домов
Изменить размер текста:

В центре Казани может появиться новый жилой микрорайон. Проект планировки территории, ограниченной улицами Роторная, Хади Такташ, Нурсултана Назарбаева и проспектом Универсиады, опубликован в электронном сборнике документов мэрии города.

На 136,8 гектарах земли разместятся 8 многоквартирных домов, общежитие со спортивным комплексом, гостиница, кинотеатр, детский сад, поликлиника, многофункциональный комплекс исламского культурного центра и подземная парковка.

Согласно документам, в проекте планировки заложено строительство автомобильных эстакад на перекрестках Назарбаева-Павлюхина, Роторная-Павлюхина и Роторная-проспект Универсиады. Кроме того через железную дорогу на Хади Такташе построят путепровод, а на улице Павлюхина – подземные пешеходные переходы.

Фото: сборник электронный документов мэрии Казани

Фото: сборник электронный документов мэрии Казани

Фото: сборник электронный документов мэрии Казани

Фото: сборник электронный документов мэрии Казани

Фото: сборник электронный документов мэрии Казани

Фото: сборник электронный документов мэрии Казани

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Японии выпустили книгу о послевоенном детстве в деревнях Чувашии
Мошенники лишили татарстанскую студентку почти 600 тысяч рублей
Первая в Татарстане мобильная поликлиника отправилась к пациентам
Чиновник из администрации Чебоксар занял кресло зам главы Минстроя Чувашии
9 августа в Йошкар-Оле три троллейбуса изменят свои маршруты
Казанский отдел полиции «Азино-2» возглавил Айдар Сафаров
В Чебоксарах задержали татарстанца, который разгромил три машины
Общая стоимость футболистов казанского «Рубина» - 36,73 миллиона евро
При посадке в Татарстане в двигатель самолета из Москвы попала птица
К 2034 году в Набережных Челнах достроят жилкомплекс с искусственным прудом
В Чувашии экс-сотрудник ГИБДД, покрывший ДТП с подростком за рулем, приговорен к штрафу
В Казахстане «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1