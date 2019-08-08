2019-08-08T12:55:03+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-полицейский осужден за то, что избил сбежавшего задержанного палкой

Бил так, что последняя даже сломалась
Олег ЛУГОВОЙ
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Полицейский испытывал личную неприязнь к потерпевшему.Полицейский испытывал личную неприязнь к потерпевшему.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Превышение должностных полномочий с применением насилия – в этом виновным признали бывшего участкового отдела полиции «Цивильский».

Как было установлено в суде, к данному отделу осужденный, тогда еще действующий сотрудник МВД, доставил 48-летнего жителя деревни Янгасы Красноармейского района Чувашии. Сделал он это из явной ненависти к мужчине и за якобы появление его пьяным в общественном месте.

Задержанный испугался того, что с ним в итоге может сотворить невзлюбивший его участковый, потому и сбежал в ближайшую лесопосадку. Началась погоня, во время которой полицейский подобрал с земли деревянную палку и избил ею потерпевшего, в том числе и по голове. Бил так, что орудие преступления сломалось.

- Экс-полицейского суд в итоге приговорил к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно. Кроме того, он на 2 года лишен права занимать должности на госслужбе и в системе правоохранительных органов России, связанные с осуществлением функций представителя власти, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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