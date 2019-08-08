В Марий Эл 19-летнего внука подозревают в том, что он обворовал своих бабушку и дедушку

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-08T13:45:54+03:00

С банковских карт своих родственников парень перевел себе порядка 128 тысяч рублей

Также утверждается, что он оформил на первую еще и два кредита

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В Звениговском районе Марий Эл в полицию обратилась 59-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры пропали сотовый телефон, робот-пылесос и блендер. Ущерб составил порядка 9,5 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно установили подозреваемого. Им оказался 19-летний внук пострадавшей. Парень признался в краже и в том, что всю технику он успел сдать в ломбард. Полученные деньги он потратил на еду, дорогую одежду и развлечения.

После выяснилось, что парень причастен к двум кражам денег с банковских карт своих бабушки и дедушки и двум мошенничествам.

- Злоумышленник, тайно используя сотовые телефоны своих родственников, перевел с их банковских карт на свою порядка 128 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД Марий Эл.

Кроме того, парень через телефон бабушки оформил на нее два кредита. Так он получил еще 220 тысяч рублей.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела за кражу и мошенничество, которые объединены в одно производство.

ИСТОЧНИК KP.RU