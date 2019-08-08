27-летний житель Чебоксар попался на распространении подросткового видеопорно

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-08T12:20:58+03:00

Он нашел его в интернете

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В отношении 27-летнего жителя Чебоксар было возбуждено уголовное дело по статье «распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети Интернет».

Как утверждается, молодого человека буквально за руку поймали сотрудники отдела «К» МВД Чувашии. Ими было установлено, что горожанин скачал из сети подростковое видеопорно, а после через торрент-программы распространял его.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU