2019-08-08T12:20:58+03:00
Происшествия

27-летний житель Чебоксар попался на распространении подросткового видеопорно

Он нашел его в интернете
Олег ЛУГОВОЙ
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Молодого человека вычислили сотрудники отдела «К» МВД Чувашии.Молодого человека вычислили сотрудники отдела «К» МВД Чувашии.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В отношении 27-летнего жителя Чебоксар было возбуждено уголовное дело по статье «распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети Интернет».

Как утверждается, молодого человека буквально за руку поймали сотрудники отдела «К» МВД Чувашии. Ими было установлено, что горожанин скачал из сети подростковое видеопорно, а после через торрент-программы распространял его.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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