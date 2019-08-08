В Чувашии приставы арестовали оружие должника-алиментщика
54-летний житель Чувашии после развода не обеспечивал своего шестилетнего ребенка деньгами. Он задолжал мальчику более 100 тысяч рублей. Приставам стало известно, что должник владеет двумя единицами оружия - охотничьим гладкоствольным ружьем и травматическим пистолетом марки "ТТ Лидер".
Алиментщик не позволял приставам увидеть его арсенал, и тогда они запросили в Росгвардии Чувашии сведения, где хранятся стволы. Там пояснили, что мужчина недавно решил продать свое оружие и передал его в специализированный магазин для реализации.
- После получения данной информации пристав оперативно вместе с сотрудником Росгвардии выехали в данный магазин, где они изъяли оружие должника и наложили на него арест, - сообщили в пресс-службе УФССП Чувашии.
У должника есть 10 суток, чтобы оплатить свой долг ребенку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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