2019-08-08T09:37:06+03:00
Общество

В Чувашии приставы арестовали оружие должника-алиментщика

Мужчина не заплатил своему ребенку более 100 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
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Оружие должника арестовалиОружие должника арестовалиФото: Из материалов пресс-службы
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54-летний житель Чувашии после развода не обеспечивал своего шестилетнего ребенка деньгами. Он задолжал мальчику более 100 тысяч рублей. Приставам стало известно, что должник владеет двумя единицами оружия - охотничьим гладкоствольным ружьем и травматическим пистолетом марки "ТТ Лидер".

Алиментщик не позволял приставам увидеть его арсенал, и тогда они запросили в Росгвардии Чувашии сведения, где хранятся стволы. Там пояснили, что мужчина недавно решил продать свое оружие и передал его в специализированный магазин для реализации.

- После получения данной информации пристав оперативно вместе с сотрудником Росгвардии выехали в данный магазин, где они изъяли оружие должника и наложили на него арест, - сообщили в пресс-службе УФССП Чувашии.

У должника есть 10 суток, чтобы оплатить свой долг ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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