В Казани на улице Дементьева столкнулись автомобили, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-08T09:19:37+03:00

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Авария с участием двух автомобилей произошла сегодня, 8 августа, в 6.55 на перекрестке улиц Дементьева и Копылова. Столкнулись иномарка "Опель" и отечественная легковушка "Лада Гранта". После аварии из-под капота "Гранты" повалил дым, и водитель для предотвращения пожара полил мотор пеной из огнетушителя. Возгорания удалось избежать.

В этой аварии пострадал один из водителей. Его в травмой груди госпитализировали. Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Казани.

На месте аварии образовалась большая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU