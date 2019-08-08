2019-08-08T08:57:39+03:00
Общество

Красные тарелочки наступают: аудитория спутникового ТВ МТС в Татарстане выросло более чем в полтора раза за год

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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За последний год абонентская база спутникового телевидения МТС в республике выросла на 75%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рост популярности спутникового ТВ МТС в Татарстане происходит благодаря конкурентным тарифам, качественному канальному наполнению и уникальным конвергентным предложениям. Так, значительная часть всех новых подключений приходится на пакетное предложение «Весь спутник МТС», объединяющее спутниковый комплект и мобильный интернет-роутер, что особенно актуально для жителей частных домов и коттеджных поселков, где отсутствуют проводные провайдеры. В рамках предложения «Весь спутник МТС» абоненты могут купить комплект оборудования со скидкой 40 процентов и оплачивать услуги мобильного интернета и спутникового ТВ единым счетом.

Наибольшая доля подключений красных спутниковых тарелок в Татарстане пришлось на Казань, Тукаевский район и Юго-Восток республики (Альметьевск, Джалиль, Лениногорск, Аксубаево). В целом по России Татарстан вошел в топ 5 регионов-лидеров по темпам роста количества абонентов спутникового ТВ МТС, в том числе Московский регион, Ленинградская область, Ставропольский край, Самарская область, и другие.

- Спутниковое телевидение МТС поступательно увеличивает количество подписчиков благодаря выгодным условиям и уникальным комплексным продуктам, включающим в себя услуги мобильной связи, ТВ и высокоскоростного доступа в интернет. Мы намерены и дальше активно двигаться в направлении объединения нескольких сервисов вокруг спутникового ТВ для повышения комфорта абонентов при использовании нашего продукта, – отметил директор по продажам на массовом рынке МТС в Татарстане Антон Перцев.

Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Суммарный канальный план включает 220 каналов. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, насчитывающей более 5 800 салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС. Подключившись по действующей акции «Вернем 3990!» и купив полный комплект оборудования для спутникового вещания с антенной-тарелкой за 3990 рублей, абонент получает доступ к 201 каналу пакета «Расширенный» из них 36 в HD и два в UHD качестве. В рамках акции он сможет использовать начисленные при покупке 3990 бонусов для погашения до 50% платежей за просмотр каналов, в том числе дополнительных пакетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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