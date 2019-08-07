2019-08-07T19:13:55+03:00
Авто

С 12 августа в Татарстане перекроют движение на участках дорог Азнакаево-Дусюмово и Азнакаево-Ютаза-М5

Ограничения для транспорта на них будет действовать до 12 октября этого года
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

С 12 августа в двух районах Татарстана перекроют движения на региональных дорогах.

Речь идет об участке трассы Азнакаево-Дусюмово - с 2,5 по 5,1 километра, а также об Азнакаево-Ютаза-М5 - с 39,7 по 44,5 километра. На них будет вестись ремонт проезжей части. Работы должны закончить к 12 октября, тогда там и должны вновь разрешить автомобильное движение. Сообщает Минтранс Татарстана.

На время действия ограничений водителям для объезда предлагают дороги: по первому участку - «Объездная г.Азнакаево», «Альметьевск-Азнакаево» - Какре - Елга -«Азнакаево-Тумутук – Кук-Тяка», Русский Акташ-Азнакаево, Азнакаево-Дусюмово; по второму – Абсалямово-Александровка, «Уруссу-Октябрьский»-Абсалямово-Уба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии число заразившихся ВИЧ выросло на 2,3%
В Казани пьяный прохожий напал на мотоинспектора ДПС
В Татарстане хотят создать группу по борьбе с продажей свежевыловленной браконьерами рыбы
В Чувашии экс-директор школы, который присваивал премии учителей и ноутбуки, отделался штрафом
В Татарстане для спасения 80-летнего пенсионера хирургов доставили к нему на вертолете
Первым номером в избирательном бюллетене будет «Единая Россия»
В казанском поселке Дальний на сутки отключат воду
В Татарстане в ДТП возле кладбища пострадали два человека
В Казани задержан подозреваемый в убийстве 9-месячной девочки
В Казани ищут пропавшего 79-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи
9-летний мальчик из Татарстана стал чемпионом мира по ментальной арифметике
Погорельцы торгового центра «Порт» в Казани через суд требуют возместить ущерб
ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей
В Казани будут судить обвиняемых в смертельном расстреле «обнальщика»
1 сентября в Казани откроют первый в России детсад с лифтом