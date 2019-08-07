С 12 августа в Татарстане перекроют движение на участках дорог Азнакаево-Дусюмово и Азнакаево-Ютаза-М5

СЕГОДНЯ 19:13 2019-08-07T19:13:55+03:00

Ограничения для транспорта на них будет действовать до 12 октября этого года

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С 12 августа в двух районах Татарстана перекроют движения на региональных дорогах.

Речь идет об участке трассы Азнакаево-Дусюмово - с 2,5 по 5,1 километра, а также об Азнакаево-Ютаза-М5 - с 39,7 по 44,5 километра. На них будет вестись ремонт проезжей части. Работы должны закончить к 12 октября, тогда там и должны вновь разрешить автомобильное движение. Сообщает Минтранс Татарстана.

На время действия ограничений водителям для объезда предлагают дороги: по первому участку - «Объездная г.Азнакаево», «Альметьевск-Азнакаево» - Какре - Елга -«Азнакаево-Тумутук – Кук-Тяка», Русский Акташ-Азнакаево, Азнакаево-Дусюмово; по второму – Абсалямово-Александровка, «Уруссу-Октябрьский»-Абсалямово-Уба.

ИСТОЧНИК KP.RU