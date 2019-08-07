9-летний мальчик из Татарстана стал чемпионом мира по ментальной арифметике

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-07T17:40:59+03:00

Олимпиада, в которой принял участие Рузаль Саляхутдинов, прошла в городе Таоюань на Тайване

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Школьник из Набережных Челнов стал чемпионом мира по ментальной арифметике. Несмотря на свой юный возраст, 9-летний Рузаль Саляхутдинов обошел своих соперников из более чем десяти стран мира. Олимпиада прошла в городе Таоюань на Тайване.

Известно, что в 2017 году Рузаль занял второе место на такой же олимпиаде, но только между участниками из стран СНГ в Москве, а в 2018 году стал победителем на международной олимпиаде в Малайзии.

Отметим, что ментальная арифметика - система развития детского интеллекта, построенная на обучении быстрому счету в уме по необычной методике.

ИСТОЧНИК KP.RU