2019-08-07T17:40:59+03:00
Общество

9-летний мальчик из Татарстана стал чемпионом мира по ментальной арифметике

Олимпиада, в которой принял участие Рузаль Саляхутдинов, прошла в городе Таоюань на Тайване
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба MindSkillsФото: пресс-служба MindSkills
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Школьник из Набережных Челнов стал чемпионом мира по ментальной арифметике. Несмотря на свой юный возраст, 9-летний Рузаль Саляхутдинов обошел своих соперников из более чем десяти стран мира. Олимпиада прошла в городе Таоюань на Тайване.

Известно, что в 2017 году Рузаль занял второе место на такой же олимпиаде, но только между участниками из стран СНГ в Москве, а в 2018 году стал победителем на международной олимпиаде в Малайзии.

Отметим, что ментальная арифметика - система развития детского интеллекта, построенная на обучении быстрому счету в уме по необычной методике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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