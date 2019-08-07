Погорельцы торгового центра «Порт» в Казани через суд требуют возместить ущерб

СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-07T17:27:21+03:00

В том числе, торговцы хотят получить на руки и упущенную выгоду

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Арендаторы казанского торгового центра «Порт», который горел в июне 2018 года, начали через суд требовать возмещение ущерба. Первой это сделала предприниматель Нели Старикова. Ее иск опубликован в картотеке Арбитражного суда.

Женщина требует возместить ей ущерб от пожара в размере 5,7 миллиона рублей. 2 миллиона из этой суммы – упущенная выгода. Свой иск она направила к ООО «Энергостройпоставка», ООО «РАН Капитал» и «Центру торговли «Вазифа».

Первое слушание по этому делу состоялось в среду, 7 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU