2019-08-07T18:30:30+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП возле кладбища пострадали два человека

Там столкнулись легковушка и фура
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сообщение о том, что в Алексеевске 7 августа в 16.30 рядом с кладбищем на улице Советской произошло ДТП, появилось в соцсетях. Как сообщили очевидцы, легковушка выезжала с местного погоста, и не уступила дорогу фуре, которая ехала по главной дороге. В результате произошло столкновение, после которого седан оказался в кювете с сильными повреждениями.

Очевидцы сразу бросились на помощь и вытащили из салона водителя и его пассажирку. Приехавшие на место аварии медики увезли пострадавших в больницу.

Подробности аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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