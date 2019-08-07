В Татарстане в ДТП возле кладбища пострадали два человека
Сообщение о том, что в Алексеевске 7 августа в 16.30 рядом с кладбищем на улице Советской произошло ДТП, появилось в соцсетях. Как сообщили очевидцы, легковушка выезжала с местного погоста, и не уступила дорогу фуре, которая ехала по главной дороге. В результате произошло столкновение, после которого седан оказался в кювете с сильными повреждениями.
Очевидцы сразу бросились на помощь и вытащили из салона водителя и его пассажирку. Приехавшие на место аварии медики увезли пострадавших в больницу.
Подробности аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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