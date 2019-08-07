Бригады «скорой помощи» Чувашии стали одними из самых быстрых в России

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-07T16:06:50+03:00

Сейчас "скорая" в Чувашии стала прибывать к пациентам на 3,1 минуты быстрее, чем в 2013 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2018 году они прибывали на вызов менее, чем за 20 минут

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За прошлый год в Чувашии доля машин «скорой помощи», прибывших на вызов менее, чем за 20 минут, составила 98,9%, а на ДТП – 99,5%. Так, медики республики стали одними из самых быстрых в России. Такие данные опубликованы в статистическом сборнике Минздрава страны за 2018 год.

Также в федеральном ведомстве отмечают, что сейчас бригады «скорой помощи» в Чувашии стали прибывать к пациентам на 3,1 минуты быстрее, чем в 2013 году.

- Таких результатов удалось достичь благодаря централизации службы «скорой помощи» в республике. Единая управленческая структура и единое информационное пространство позволили сократить время ожидания на всех этапах, - объясняет Минздрав Чувашии.

Так, время с момента начала телефонных гудков до ответа специалиста составляет от 2 до 30 секунд. А со ответа до передачи вызова бригаде - 1,1 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU