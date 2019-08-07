В Казани будут судить обвиняемых в смертельном расстреле «обнальщика»
В марте 2017 года в Казани по делу об убийстве «обнальщика» в поселке Константиновка были задержаны семь членов преступной группировки «Калуга», которая занималась вымогательством и выбиванием долгов.
Расследование завершено и в скором времени обвиняемые предстанут перед Верховным судом Татарстана.
Напомним, узнав, что 58-летний казанец занимается не только поставкой продуктов, но и незаконным обналичиванием денег, фигуранты дела стали за ним следить. По версии следствия, именно они в декабре 2019 года напали на мужчину.
Двое из злоумышленников в масках расстреляли «обнальщика» в подъезде, когда он с супругой возвращались домой. Женщина не пострадала, а налетчики похитили сумку с 2 млн рублей.
Вычислив подозреваемых, сотрудники МВД Татарстана установили за ними круглосуточную слежку и в итоге всех разом задержали. Во время обысков у членов «Калуги» нашли и изъяли целый арсенал оружия.
Задержание обвиняемых в убийстве казанского "обнальщика".МВД по РТ
В последствии также было установлено, что орудия убийства – два пистолета, злоумышленники распилили и утопили в реке. Эти вещдоки со дна пришлось поднимать водолазам.
- В ходе работы над раскрытием убийства сотрудники МВД Татарстана выяснили, что четверо задержанных причастны еще к одному преступлению – похищению 51-летнего мужчины, - сообщили в МВД Татарстана.
Все задержанные были помещены под стражу.
- По версии следствия, в 2014-2018 года обвиняемые, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 3 разбойных нападения, 3 вымогательства, похищение человека и убийство, - сообщили в СУ СКР Татарстана. – Расследование завершено, дело передано в Верховный суд республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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