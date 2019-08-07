2019-08-07T16:49:25+03:00
Происшествия

В Казани будут судить обвиняемых в смертельном расстреле «обнальщика»

Также, правоохранители установили причастность четверых из них к похищению другого мужчины [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Убийство было совершено в декабре 2017 года.Убийство было совершено в декабре 2017 года.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В марте 2017 года в Казани по делу об убийстве «обнальщика» в поселке Константиновка были задержаны семь членов преступной группировки «Калуга», которая занималась вымогательством и выбиванием долгов.

Расследование завершено и в скором времени обвиняемые предстанут перед Верховным судом Татарстана.

Напомним, узнав, что 58-летний казанец занимается не только поставкой продуктов, но и незаконным обналичиванием денег, фигуранты дела стали за ним следить. По версии следствия, именно они в декабре 2019 года напали на мужчину.

Двое из злоумышленников в масках расстреляли «обнальщика» в подъезде, когда он с супругой возвращались домой. Женщина не пострадала, а налетчики похитили сумку с 2 млн рублей.

Вычислив подозреваемых, сотрудники МВД Татарстана установили за ними круглосуточную слежку и в итоге всех разом задержали. Во время обысков у членов «Калуги» нашли и изъяли целый арсенал оружия.

Задержание обвиняемых в убийстве казанского "обнальщика".МВД по РТ

В последствии также было установлено, что орудия убийства – два пистолета, злоумышленники распилили и утопили в реке. Эти вещдоки со дна пришлось поднимать водолазам.

- В ходе работы над раскрытием убийства сотрудники МВД Татарстана выяснили, что четверо задержанных причастны еще к одному преступлению – похищению 51-летнего мужчины, - сообщили в МВД Татарстана.

Все задержанные были помещены под стражу.

- По версии следствия, в 2014-2018 года обвиняемые, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 3 разбойных нападения, 3 вымогательства, похищение человека и убийство, - сообщили в СУ СКР Татарстана. – Расследование завершено, дело передано в Верховный суд республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминальная хроника Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погорельцы торгового центра «Порт» в Казани через суд требуют возместить ущерб
ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей
1 сентября в Казани откроют первый в России детсад с лифтом
Бригады «скорой помощи» Чувашии стали одними из самых быстрых в России
В Марий Эл автомобиль сбил 60-летнюю женщину-велосипедиста
В Поволжье нехватка врачей наиболее остро ощущается именно в Татарстане
Генменеджер казанского ХК «Ак Барс»: На турнире в Казахстане мы проверим новичков и молодежь
В Татарстане экс-следователя приговорили к колонии за взятку в 1,5 млн рублей
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»
В Казани на конференции WorldSkills-2019 обсудят развитие искусственного интеллекта на рынке труда
В Набережных Челнах пенсионерка пыталась молитвами излечить соседа от пьянства и была убита
В Марий Эл планируют сократить время продажи спиртного
Под Казанью выделили 5 гектар земли под строительство нового кладбища
Татарстанца будут судить за то, что он в магазине предложил подростку сняться в порно
«На улицах невозможно дышать»: в Казани перекрыли слив канализации в озеро Средний Кабан
Татарстанца за килограмм наркотиков отправили в колонию на 9,5 лет
Фарид Мухаметшин и Марат Азметов дали старт новой республиканской программе поддержки фермеров – «Агростартап»
8 августа жителей шести районов Казани оставят без света
ПСО «Казань» Равиля Заганшина заплатит почти 900 миллионов рублей по чужому кредиту
В Татарстане байкер на встречке врезался в КАМАЗ и погиб
Курбан-байрам-2019 в Набережных Челнах: во время праздника пройдет халяль-ярмарка
В Татарстане в аварии двух отечественных легковушек пострадали шесть человек
Гражданин Таджикистана скрывался в Чувашии от службы в армии