В Казани будут судить обвиняемых в смертельном расстреле «обнальщика»

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-07T16:49:25+03:00

Убийство было совершено в декабре 2017 года. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Также, правоохранители установили причастность четверых из них к похищению другого мужчины [видео]

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В марте 2017 года в Казани по делу об убийстве «обнальщика» в поселке Константиновка были задержаны семь членов преступной группировки «Калуга», которая занималась вымогательством и выбиванием долгов.

Расследование завершено и в скором времени обвиняемые предстанут перед Верховным судом Татарстана.

Напомним, узнав, что 58-летний казанец занимается не только поставкой продуктов, но и незаконным обналичиванием денег, фигуранты дела стали за ним следить. По версии следствия, именно они в декабре 2019 года напали на мужчину.

Двое из злоумышленников в масках расстреляли «обнальщика» в подъезде, когда он с супругой возвращались домой. Женщина не пострадала, а налетчики похитили сумку с 2 млн рублей.

Вычислив подозреваемых, сотрудники МВД Татарстана установили за ними круглосуточную слежку и в итоге всех разом задержали. Во время обысков у членов «Калуги» нашли и изъяли целый арсенал оружия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/724657" frameborder="0"></iframe> Задержание обвиняемых в убийстве казанского "обнальщика".МВД по РТ

В последствии также было установлено, что орудия убийства – два пистолета, злоумышленники распилили и утопили в реке. Эти вещдоки со дна пришлось поднимать водолазам.

- В ходе работы над раскрытием убийства сотрудники МВД Татарстана выяснили, что четверо задержанных причастны еще к одному преступлению – похищению 51-летнего мужчины, - сообщили в МВД Татарстана.

Все задержанные были помещены под стражу.

- По версии следствия, в 2014-2018 года обвиняемые, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 3 разбойных нападения, 3 вымогательства, похищение человека и убийство, - сообщили в СУ СКР Татарстана. – Расследование завершено, дело передано в Верховный суд республики.

ИСТОЧНИК KP.RU