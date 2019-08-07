2019-08-07T14:53:34+03:00
Происшествия

В Татарстане экс-следователя приговорили к колонии за взятку в 1,5 млн рублей

Осужден и его подельник, им также вменен штраф на 2,5 млн рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Деньги предназначались, чтобы следователь прекратил уголовное преследование.Деньги предназначались, чтобы следователь прекратил уголовное преследование.Фото: Анастасия Осипова
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В Альметьевске бывшего следователя-криминалиста СУ СКР Татарстана по городу и его подельника признали виновными в получении взятки и посредничестве в этом.

Так, на суде было доказано, что в июне прошлого года следователь-криминалист через подельника получил 1,5 млн рублей. Эта была взятка за то, чтобы он прекратил уголовное дело, которое было у него в тот момент в производстве.

- В итоге суд приговорил бывшего следователя-криминалиста к 4 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 2 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 3 года. Его подельник получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и со штрафом в 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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