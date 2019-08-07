В Казани на конференции WorldSkills-2019 обсудят развитие искусственного интеллекта на рынке труда
На WorldSkills Conference 2019 в Казани, которая пройдет в рамках чемпионата рабочих профессий этим августом, обсудят влияние цифровой трансформации, а также развитие искусственного интеллекта на рынке труда и в системе образования.
В центре внимания участников конференции окажется и реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Он касается таких вопросов, как повышение цифровой грамотности, цифровой адаптации взрослого населения и поддержка талантов.
Более того, будет подробно освещена тема скорого внедрения цифровых сертификатов для быстрого и бесплатного освоения населением ключевых компетенций цифровой экономики в соответствии с требованиями рынка труда. Сообщили в Минобразовании Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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