2019-08-07T12:25:18+03:00
Общество

«На улицах невозможно дышать»: в Казани перекрыли слив канализации в озеро Средний Кабан

Как оказалось, нечистоты вытекали из безхозного колодца
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба минэкологии Татарстана.Фото: пресс-служба минэкологии Татарстана.
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Жители Казани подняли вопрос о сливе канализации в озеро Средний Кабан.

– На улицах невозможно дышать, грязная вода протекает по всему поселку и впадает в водный объект, - говорилось в сообщениях жителей поселка Первомайский, которые они адресовали в Минэкологии Татарстана.

Специалисты ведомства выехали на место и отобрали там пробы воды. В итоге, выяснилось, что дурно пахнущие нечистоты вытекают в озеро из бесхозного колодца.

– Слив канализации в озеро прекращен. Через суд колодец будет передан на баланс городу, - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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