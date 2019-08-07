«На улицах невозможно дышать»: в Казани перекрыли слив канализации в озеро Средний Кабан

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-07T12:25:18+03:00

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Жители Казани подняли вопрос о сливе канализации в озеро Средний Кабан.

– На улицах невозможно дышать, грязная вода протекает по всему поселку и впадает в водный объект, - говорилось в сообщениях жителей поселка Первомайский, которые они адресовали в Минэкологии Татарстана.

Специалисты ведомства выехали на место и отобрали там пробы воды. В итоге, выяснилось, что дурно пахнущие нечистоты вытекают в озеро из бесхозного колодца.

– Слив канализации в озеро прекращен. Через суд колодец будет передан на баланс городу, - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU