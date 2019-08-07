Фарид Мухаметшин и Марат Азметов дали старт новой республиканской программе поддержки фермеров – «Агростартап»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-07T11:47:58+03:00

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Во вторник, 6 августа, председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанской «Единой России» Фарид Мухаметшин посетил с рабочим визитом Тюлячинский район. Вместе с заместителем премьер-министра РТ – министром сельского хозяйства и продовольствия Маратом Ахметовым он провел зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан. Ключевым вопросом повестки стало начало реализации новой республиканской программы «Агростартап» по поддержке фермеров.

Фото: Из материалов пресс-службы

Семинары-совещания с фермерами Татарстана проходят регулярно с 2010 года. В 2019 году серия таких встреч стартовала в Тюлячинском районе. Поделиться опытом и обсудить актуальные проблемы собрались фермеры, руководители семейных хозяйств, представители фермерских ассоциаций, потребительских обществ и сельхозкооперативов из 11 муниципальных районов республики.

Семинар в Тюлячинском районе – лишь первый в череде августовских встреч. Такие же зональные совещания в ближайший месяц пройдут в Аксубаевском, Зеленодольском и Тукаевском районах. Такая практика чрезвычайно продуктивна: она позволяет оперативно реагировать на запросы сельхозпроизводителей – в том числе частных подворий, которые производят более половины (54%) общего объема сельхозпродукции.

Открывая совещание, Фарид Мухаметшин отметил, что в 2020 году на реализацию госпрограммы «Комплексной развитие сельских территорий» из республиканского бюджета будет направлено 3 млрд рублей. Кроме того, большая работа, по словам Фарида Мухаметшина, будет проведена в рамках национальных проектов.

Фото: Из материалов пресс-службы

Заместитель премьер-министра республики – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов сообщил, что первое полугодие 2019 года сельхозпроизводители Татарстана закончили с неплохими результатами: есть 2%-ный прирост по объемам производства, общая стоимость произведенной продукции составила 93,1 млрд рублей.

– Сельхозорганизации (и особенно фермерские хозяйтва) показывают неплохой рост, – отметил Ахметов. – А вот по хозяйствам населения имеем небольшое снижение. Определяющим фактором развития личных хозяйств являются приемлемые закупочные цены на сельхозпродукцию. Например, в Балтасях от населения ежедневно принимают молоко по цене 20 руб/кг. Без посредников работает и молокозавод в Зеленодольске. Есть варианты решения этого вопроса. Просто главам нужно подключаться.

Впрочем, в ходе Фарид Мухаметшин, Марат Ахметов и участники семинара-совещания сошлись во мнении, что в целом ситуация в татарстанском агропроме – позитивная. Благодаря грантовым программам поддержки удалось существенно изменить саму специализацию фермерства: если в начале века животноводством занимался только каждый 15-й фермер, то сейчас скот и птицу держат больше половины; поголовье скота выросло практически вдвое, а птицы – в три раза. Так же в три раза увеличилась денежная выручка фермеров от реализации продукции животноводства.

– В этом году идем с ростом 28%, – подчеркнул Марат Ахметов.

Инвестиции в АПК Татарстана продолжают увеличиваться. Фарид Мухаметшин и Марат Ахметов сообщили участникам семинара в Тюлячинском районе еще одну важную новость – о старте нового проекта «Агростартап», который направлен на развитие сельхозкооперации и поддержку фермерских хозяйств. Общий объем финансирования «Агростартапа» составит 37 млрд рублей, из которых 16,7 млрд рублей направят на поддержку КФХ, 18 млрд рублей – на развитие СПоК. В этом году по данной программе выделят 418 млн рублей, из которых 205 млн рублей смогут получить КФХ. От кооперативов и фермеров в профильном министерстве уже готовы принять документы и заявки на участие.

Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU