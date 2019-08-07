2019-08-07T09:36:17+03:00
Общество

Гражданин Таджикистана скрывался в Чувашии от службы в армии

По решению суда его выдворили из России
Лика ИСАЕВА
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Приставы выдворили из Чувашии "уклониста" из ТаджикистанаПриставы выдворили из Чувашии "уклониста" из ТаджикистанаФото: Из материалов пресс-службы
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Во время проверки документов сотрудникам полиции Чувашии встретился 18-летний гражданин Таджикистана. Молодой человек не имел документов на работу на территории России, места жительства и каких-либо родственных или дружеских связей с местными жителями.

За нарушение миграционного законодательства его препроводили в суд. Узнав, что его ждет депортация на родину, гражданин Таджикистана возмутился - там его ждет повестка в военкомат и срочная служба в армии, куда он категорически не желает пойти. В России он намеревался жить и работать, так что он против депортации и просит оставить его в Чувашии.

Суд с мнением незаконного мигранта-"уклониста" не согласился и постановил отправить его назад. Молодой человек должен выплатить штраф в сумме две тысячи рублей и на пять лет забыть дорогу в Россию - въезд на территорию страны ему категорически запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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