Девочка капризничала, и он ее успокаивал: в Казани мужчина до смерти избил 9-месячную дочь своей знакомой

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-06T15:55:39+03:00

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В понедельник, 5 августа, молодая мама, проживающая в Кировском районе Казани, попросила своего знакомого, пока она сходит в магазин, посидеть с ее 9-месячной дочкой. Хоть мужчина зашел просто в гости, он все же согласился выручить подругу. Когда женщина вернулась, то заметила, что у ребенка появилось несколько ссадин и царапин.

Приятель объяснил, что девочка капризничала, и он ее успокаивал. Спустя некоторое время он ушел. Когда через несколько часов мама подошла к ребенку, то обнаружила, что девочка скончалась.

Эксперты сделали предположение, что ребенок погиб в результате побоев и черепно-мозговой травмы.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", - сообщили в следственном комитете Татарстана.

К тому самому знакомому, что остался присматривать за девочкой, возникли вопросы. Но отыскать его пока не могут - он скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU