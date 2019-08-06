В Татарстане на трассе М7 "Волга" иномарка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-06T17:28:29+03:00

Медикам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть мужчины, он скончался на месте ДТП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Смертельный наезд произошел 5 августа, в понедельник, в 21.20 в Зеленодольском районе Татарстана на 742 километре федеральной автодороги М7 "Волга" - "Москва - Уфа".

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля "Ниссан Теана" не выбрал безопасную скорость и сбил пешехода.

В свою очередь, 46-летний мужчина переходил оживленную магистраль в неположенном для этого месте и не имел на своей одежде световозващающих элементов.

- Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте наезда, сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU