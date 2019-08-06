2019-08-06T12:29:49+03:00
Происшествия

Начальник управления АТИ Исполкома Набережных Челнов Айрат Насыбуллин отправлен под домашний арест

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Под домашним арестом чиновник пробудет вплоть до 1 октября текущего годаПод домашним арестом чиновник пробудет вплоть до 1 октября текущего годаФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Во вторник, 6 августа, городской суд Набережных Челнов выбрал меру пресечения для начальника управления административно-технической инспекции местного Исполкома Айрата Насыбуллина. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. На время следствия его отправили под домашний арест вплоть до 1 октября текущего года.

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Известно, что Айрат Насыбуллин уже частично признал свою вину, но отметил, что не имел никакого злого умысла и не знает, как это произошло. Чиновник также попросил суд учесть все, что он сделал для Набережных Челнов: вклад в экономику и открытие мусороперерабатывающего завода.

Согласно Уголовному Кодексу России Насыбуллину может грозить до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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