Министр здравоохранения Чувашии предлагает вернуть из частных клиник врачей и декретниц из отпусков

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-06T09:58:01+03:00

Письмо от Владимира Викторова поступило во все медучреждения республики

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Медучреждения Чувашии получили письмо главы минздрава республики Владимира Викторова с предложением мер по укомплектованию медспециалистами больниц и поликлиник. Об этом сообщает портал "Медвестник".

Напомним, что весной появились сведения, что укомплектованность врачами на селе и в малых городах Чувашии составляет 76,8 %, фельдшерами – 85,2 %. Викторов пообещал решить проблему к 2024 году - укоплектованность медперсоналом больниц и поликлиник составит 98%

Среди мер, которые способны решить нехватку кадров, есть и такие: вернуть в медучреждения докторов, которые перешли на работу в частные и ведомственные учреждения; привлечь сотрудников из других регионов; оказать содействие досрочному выходу на работу женщин-врачей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU