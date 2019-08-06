В Татарстане в аварии погиб человек, пострадали восемь, среди них трое детей
Авария с участием двух автомобилей - "Лады Калины" и "Рено Сандеро" произошла на автодороге "Арск-Казань". По предварительным данным, водитель отечественной легковушки грубо нарушил правила дорожного движения - он не учел сложные погодные условия - шел проливной дождь, выехал на встречку где врезался в иномарку. После столкновения "Лада Калина" вылетела в кювет.
В результате аварии смертельные травмы получил один человек. В больницу были отправлены восемь пострадавших, среди них трое детей.
Водитель легковушки скончался в больницеФото: соцсети
Медиками состояние попавших в больницу оценивается как тяжелое и средней тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU
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