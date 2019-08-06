2019-08-06T09:12:45+03:00
Происшествия

В Татарстане в аварии погиб человек, пострадали восемь, среди них трое детей

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Авария с участием двух автомобилей - "Лады Калины" и "Рено Сандеро" произошла на автодороге "Арск-Казань". По предварительным данным, водитель отечественной легковушки грубо нарушил правила дорожного движения - он не учел сложные погодные условия - шел проливной дождь, выехал на встречку где врезался в иномарку. После столкновения "Лада Калина" вылетела в кювет.

В результате аварии смертельные травмы получил один человек. В больницу были отправлены восемь пострадавших, среди них трое детей.

Водитель легковушки скончался в больнице Фото: соцсети

Водитель легковушки скончался в больницеФото: соцсети

Медиками состояние попавших в больницу оценивается как тяжелое и средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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