11 августа на Московской набережной в Чебоксарах пройдет день фитнеса

СЕГОДНЯ 18:44 2019-08-05T18:44:04+03:00

В этот день пройдут занятия по body pump, body compad, zumba и йоге. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В Чебоксарах 11 августа, в воскресенье, с 10:00 до 15:00 на Московской набережной состоится фитнес-конвенция «Здоровье на Волге», сообщили в пресс-службе мэрии столицы Чувашии.

Принять участие в занятиях могут как взрослые, так и дети. Мастер–классы проведут ведущие специалисты в области фитнеса города - Ксения Чернова, Иван Федоров, Татьяна Ильина, Татьяна Тарасова.

В 10:00 стартует первое занятие по логоритмике для детей 3-5 лет. За ним в 10:30 начнется стретчинг для детей 6-13 лет. В 11.00 начнется пилатес. Также в этот день пройдут занятия по body pump, body compad, zumba и йоге.

ИСТОЧНИК KP.RU