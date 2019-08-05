В Татарстане девушка рассказала в соцсетях о том, что она в деревне, а потом ее квартиру ограбили

СЕГОДНЯ 18:26 2019-08-05T18:26:37+03:00

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В субботу, 3 августа, 30-летняя жительница Зеленодольска уехала вместе с семьей в деревню. Предварительно она закрыла все окна и двери в квартире. Однако, находясь в отъезде, горожанка опубликовала в соцсетях пост, сообщив, что семьи ее и близких нет дома.

Вернувшись, женщина обнаружила, что из квартиры пропали видеокамеры, коллекции наручных часов, шубы, спиртные напитки и наличные деньги на общую сумму более 600 тысяч рублей.

- Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленники проникли в квартиру путем подбора ключа входной двери. Порядок в квартире и в шкафах нарушен не был. – сообщает МВД Татарстана.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и напоминает жителям республики, выкладывать в соцсети информацию, указывающую на пустующий дом, - плохая идея.

ИСТОЧНИК KP.RU