В Марий Эл в аварии пострадали пять человек, среди них 5-летний ребенок

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-05T16:07:48+03:00

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Столкновение двух легковушек произошло в пятницу, 2 августа, в 10.00 на 25 километре автодороги «Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял» в Оршанском районе республики. По предварительным данным, 39-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2114 превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там его легковушка врезалась в иномарку Chevrolet Cruze. После дорожно-транспортного происшествия иномарку выбросило в кювет.

- В результате аварии пострадали водитель и четыре пассажира автомашины Chevrolet Cruze, в том числе 5-летняя девочка, - рассказали в УГИБДД МВД Марий Эл. - С места происшествия их госпитализировали. Также в больницу доставлен и предполагаемый виновник аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU