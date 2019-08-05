Сына сити-менеджера Чебоксар Олега Ладыкова не выпустят из СИЗО, несмотря на просьбы адвоката

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-05T14:31:16+03:00

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Сейчас 20-летний сын сити-менеджера Чебоксар Олег Ладыков проводит все свое время в СИЗО. Его защита попыталась обжаловать заключение под стражу из-за недоказанности вины. Однако Верховный Суд Чувашии решил не менять меры пресечения.

Напомним, скандально известный Олег Ладыков был задержан по подозрению в управлении иномаркой «Audi Q7», которая попала в аварию 22 июля. На автодороге «Москва-Уфа» в Моргаушском районе она на большой скорости допустила наезд на металлическое ограждение, а после столкнулась с автомобилем «УАЗ». Оба искореженных автомобиля вылетели с дороги в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто получили серьезные травмы. Водитель Audi и его пассажиры с места аварии попросту сбежали. Очевидцы, правда, опознали в водителе-лихаче ранее судимого за нападение на полицейского Олега Ладыкова.

Теперь парень обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженном с оставлением место его совершения. За это он может быть лишен свободы на срок от 3 до 7 лет.

В СИЗО Ладыков-младший пробудет вплоть до 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU