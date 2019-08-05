В Марий Эл женщина получила перелом руки, очищая станок

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-05T11:58:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел на производстве в Волжске 3 августа. Там в Приволжском районе 42-летняя женщина расчищала деревообрабатывающий станок, на котором работала. По неизвестным пока причинам она сломала кисть руки во время этих работ и ее доставили в больницу. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU