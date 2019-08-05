В Татарстане погиб 77-летний мужчина, который ушел в лес и потерялся

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-05T14:13:43+03:00

Его поисками всю ночь занимались десятки волонтеров

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В воскресенье, 4 августа, житель села Салауши Агрызского района Татарстана Файзрахман Габдуллин ушел в лес. К вечеру 77-летний мужчина домой не вернулся. Тогда его родные забили тревогу.

Всю ночь пропавшего искали как родственники, так и волонтеры. Десятки неравнодушных людей из разных городов Татарстана приехали в лес, чтобы помочь.

Тело Файзрахмана было найдено утром в понедельник, 5 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU