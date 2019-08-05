В Татарстане погиб 77-летний мужчина, который ушел в лес и потерялся
Его поисками всю ночь занимались десятки волонтеров
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В воскресенье, 4 августа, житель села Салауши Агрызского района Татарстана Файзрахман Габдуллин ушел в лес. К вечеру 77-летний мужчина домой не вернулся. Тогда его родные забили тревогу.
Всю ночь пропавшего искали как родственники, так и волонтеры. Десятки неравнодушных людей из разных городов Татарстана приехали в лес, чтобы помочь.
Тело Файзрахмана было найдено утром в понедельник, 5 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU