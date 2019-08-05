18-летний спортсмен из Нижнекамска стал лучшим в России по бегу с барьерами

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-05T11:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

18-летний Семен Манаков из Нижнекамска взял «золото» в беге с барьерами на Спартакиаде по легкой атлетике среди учащихся России, которая прошла в Чебоксарах. Дистанцию в 110 метров молодой человек одолел за 13,96 секунд.

Манков выступал в составе сборной Татарстана. На дистанции в 110 метров он обошел спортсмена из Новосибирской области Евгения Ламанова (14,09 секунд) и Андрея Ворончукова из Томской области (14,28 секунд).

Известно, что в общекомандном зачете сборная республики заняла 7 место.

ИСТОЧНИК KP.RU