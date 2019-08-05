18-летний спортсмен из Нижнекамска стал лучшим в России по бегу с барьерами
Дистанцию в 110 метров Семен Манаков пробежал с результатом 13,96 секунд
Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска
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18-летний Семен Манаков из Нижнекамска взял «золото» в беге с барьерами на Спартакиаде по легкой атлетике среди учащихся России, которая прошла в Чебоксарах. Дистанцию в 110 метров молодой человек одолел за 13,96 секунд.
Манков выступал в составе сборной Татарстана. На дистанции в 110 метров он обошел спортсмена из Новосибирской области Евгения Ламанова (14,09 секунд) и Андрея Ворончукова из Томской области (14,28 секунд).
Известно, что в общекомандном зачете сборная республики заняла 7 место.
ИСТОЧНИК KP.RU