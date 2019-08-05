11 августа во время Камского полумарафона в Набережных Челнах перекроют дороги
Ограничение будет действовать с 8.00 до 14.00
Автовладельцев просят заранее продумывать пути объездаФото: Андрей МИРЕЙКО
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11 августа в Набережных Челнах пройдет Камский полумарафон. В связи с этим с 8.00 до 14.00 в городе будет перекрыт ряд дорог.
Так, маршрут легкоатлетов будет проходить:
- По проспекту Хасана Туфана от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы (в обоих направлениях);
- По проспекту Сююбике на участке от проспекта Дружбы Народов до проспекта Вахитова в направлении Ледового дворца;
- По улице 40 лет Победы на участке от проспекта Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева.
Соответственно движение машин по данным дорогам будет запрещено. Автовладельцев просят заранее продумывать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU