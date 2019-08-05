11 августа во время Камского полумарафона в Набережных Челнах перекроют дороги

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-05T10:37:17+03:00

Ограничение будет действовать с 8.00 до 14.00

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11 августа в Набережных Челнах пройдет Камский полумарафон. В связи с этим с 8.00 до 14.00 в городе будет перекрыт ряд дорог.

Так, маршрут легкоатлетов будет проходить:

- По проспекту Хасана Туфана от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы (в обоих направлениях);

- По проспекту Сююбике на участке от проспекта Дружбы Народов до проспекта Вахитова в направлении Ледового дворца;

- По улице 40 лет Победы на участке от проспекта Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева.

Соответственно движение машин по данным дорогам будет запрещено. Автовладельцев просят заранее продумывать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU