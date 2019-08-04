В Татарстане в аварии двух иномарок погиб человек
Авария с участием двух иномарок произошла в воскресенье, 4 августа, в 7.28 в Тукаевском районе республики на перекрестке дорог Ижевка-Бизяки-Икское Устье. По предварительным данным, 46-летний водитель белой иномарки БМВ Х6, имеющий водительский стаж 21 год, грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу черной иномарке "Хёндэ IX5". В результате столкновения корейский автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. 49-летний водитель погиб на месте от полученных травм. Его водительский стаж составлял 27 лет, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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