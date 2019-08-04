В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Однажды в Голливуде"
Новый, девятый, фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино выходит на российские экраны 8 августа. Но для жителей столицы Татарстана будет сделано исключение - они увидят фильм уже 7 августа. Напоминаем, что фильм снят для зрителей в возрасте 18+.
В ролях заняты: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Дакота Фаннинг, Курт Рассел, Аль Пачино, Марго Робби, Тимоти Олифант, Люк Перри, Маргарет Куэлли
Сюжет: это рассказ о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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