2019-08-04T12:47:59+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Однажды в Голливуде"

Новая картина режиссера Квентина Тарантино для возраста 18+ буде показана в в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" в КРЦ "Ривьера"
Лика ИСАЕВА
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Сцена из фильмаСцена из фильмаФото: кадр из фильма
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Новый, девятый, фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино выходит на российские экраны 8 августа. Но для жителей столицы Татарстана будет сделано исключение - они увидят фильм уже 7 августа. Напоминаем, что фильм снят для зрителей в возрасте 18+.

В ролях заняты: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Дакота Фаннинг, Курт Рассел, Аль Пачино, Марго Робби, Тимоти Олифант, Люк Перри, Маргарет Куэлли

Сюжет: это рассказ о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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