В Казани коммунальщики выкопали траншею, "заперев" легковушку
Автомобиль оказался заложником
Водителю придется подождать, пока пройдут все работыФото: соцсети
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Возле дома 25 по улице Коммунальной в Московском районе столицы Татарстана начался ремонт тепловых сетей. И на время этих работ по замене тепловых магистралей в качестве заложника оказался автомобиль - ВАЗ-2109 оказался "отрезанным" от основных магистралей.
Рабочие выкопали глубокую траншею и уже проложили трубы. Между траншеей и стеной пятиэтажки в свое время хозяин оставил автомобиль, и забрать его до начала работ не успел. Теперь для того, чтобы воспользоваться легковушкой ему придется ожидать завершения работ.
ИСТОЧНИК KP.RU