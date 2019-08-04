В Казани коммунальщики выкопали траншею, "заперев" легковушку

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-04T10:49:01+03:00

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Возле дома 25 по улице Коммунальной в Московском районе столицы Татарстана начался ремонт тепловых сетей. И на время этих работ по замене тепловых магистралей в качестве заложника оказался автомобиль - ВАЗ-2109 оказался "отрезанным" от основных магистралей.

Рабочие выкопали глубокую траншею и уже проложили трубы. Между траншеей и стеной пятиэтажки в свое время хозяин оставил автомобиль, и забрать его до начала работ не успел. Теперь для того, чтобы воспользоваться легковушкой ему придется ожидать завершения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU