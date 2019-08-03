2019-08-03T14:57:38+03:00
Происшествия

Водитель мотороллера разбился в ДТП на трассе в Татарстане

Ещё два человека госпитализированы
Наиля ГАЛИМОВА
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Пострадали пассажиры иномарки.Пострадали пассажиры иномарки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В пятницу вечером на трассе КазаньОренбург произошла авария между мотороллером «Муравей» и внедорожником Mitsubishi Outlander. О происшествии сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

46-летний водитель мотороллера не уступил дорогу автомобилю, выезжающему со второстепенной дороги. В результате происшествия мужчина скончался от полученных травм.

Также пострадали пассажиры иномарки: 59-летняя женщина и 10-летняя девочка с различными травмами были доставлены Бугульминскую ЦРБ. Об их состоянии на данный момент не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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