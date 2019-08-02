2019-08-02T18:26:59+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина в офисе микрофинансирования отказался брать кредит и достал нож

Он потребовал ровно 7 тысяч рублей и скрылся вместе с деньгами
Олег ЛУГОВОЙ
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Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".Возбуждено уголовное дело по статье "разбой".Фото: Иван ВИСЛОВ
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В настоящий момент полицейские Набережных Челнов разыскивают подозреваемого в грабеже офиса микрофинансирования.

1 августа ближе к вечеру туда зашел неизвестный мужчина. Он подождал, пока все клиенты выйдут, и только после этого подошел к 21-летней сотруднице офиса. По словам девушки, посетитель спросил про заем, но потом отказался брать кредит. Вместо этого он вытащил из сумки нож и потребовал отдать ему ровно 7 тысяч рублей. Деньги он попросил положить ему в ту самую сумку. Получив желаемое, мужчина молча развернулся и вышел из офиса.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Полицейские сейчас ведут розыск грабителя.

- Мужчине на вид 40-45 лет, рост: 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку (чуть ниже пояса), темные брюки, кепка черного цвета. При себе имел небольшую сумку черного цвета, через плечо, - сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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