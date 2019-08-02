Мерзнуть жителям Татарстана предстоит еще несколько дней
Жители Татарстана начинают сомневаться в возвращении настоящего жаркого лета. И, кк говорится, масло в огонь подливают неутешительные прогнозы от Гидрометцентра республики.
Согласно им, непривычная для лета прохлада продержится до следующей неделе включительно. А 3 и 4 августа в регионе и вовсе ожидаются дожди и сильный ветер. Правда, по сравнению с проходящими буднями будет все же немного потеплее - днем максимум от +13 до +19 градусов.
Не сильно изменится погода и в понедельник, 5 августа. Местами в Татарстане пройдут грозы. При этом температура воздуха днем может достигнуть и отметки +20. А на востоке республики не исключено, что дело может дойти до +24 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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