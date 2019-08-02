2019-08-02T16:29:35+03:00
Общество

Мерзнуть жителям Татарстана предстоит еще несколько дней

В республике ожидаются дожди и сильный ветер
Алина ГАБДУЛИНА
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Ночью в выходные столбики термометров будут колебаться от +7 до +12, а днем – от +13 до +19Ночью в выходные столбики термометров будут колебаться от +7 до +12, а днем – от +13 до +19
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Жители Татарстана начинают сомневаться в возвращении настоящего жаркого лета. И, кк говорится, масло в огонь подливают неутешительные прогнозы от Гидрометцентра республики.

Согласно им, непривычная для лета прохлада продержится до следующей неделе включительно. А 3 и 4 августа в регионе и вовсе ожидаются дожди и сильный ветер. Правда, по сравнению с проходящими буднями будет все же немного потеплее - днем максимум от +13 до +19 градусов.

Не сильно изменится погода и в понедельник, 5 августа. Местами в Татарстане пройдут грозы. При этом температура воздуха днем может достигнуть и отметки +20. А на востоке республики не исключено, что дело может дойти до +24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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